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Добряков Степан Петров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.11.1830

Дата смерти

14.08.1831

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1830

Отец: Добряков Петр Леонтьев

Мать: Добрякова Анна Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.11.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: казенный крестьянин Яков Васильев Макарихин и казеннаго крестьянина Ивана Николаева Фомина жена его Гликерия Васильева | Казанская церковь
Смерть
14.08.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
?.08.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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