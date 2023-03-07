Добряков Степан Петров
Место рождения
Дата рождения20.11.1830
Дата смерти14.08.1831
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1830
Отец: Добряков Петр Леонтьев
Мать: Добрякова Анна Васильева
Крещение
22.11.1830
воспреемники: казенный крестьянин Яков Васильев Макарихин и казеннаго крестьянина Ивана Николаева Фомина жена его Гликерия Васильева | Казанская церковь
Смерть
14.08.1831
Причина смерти: от чахотки
Похороны
?.08.1831
на отведенном кладбище при Казанской церкви