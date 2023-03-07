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Добряков Егор Петров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.04.1834

Дата смерти

28.07.1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1834

Отец: Добряков Петр Леонтьев

Мать: Добрякова Анна Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.04.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: онагож села Казенный крестьянин Иван Васильеф; воспреемница тогож села казеннаго крестьянина Василья Панкратова законная жена Татьяна Леонтьева | Казанская церковь
Смерть
28.07.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от оспы | от оспы
Похороны
?.07.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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