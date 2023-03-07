Добряков Егор Петров
Место рождения
Дата рождения25.04.1834
Дата смерти28.07.1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1834
Отец: Добряков Петр Леонтьев
Мать: Добрякова Анна Васильева
Крещение
28.04.1834
воспреемник: онагож села Казенный крестьянин Иван Васильеф; воспреемница тогож села казеннаго крестьянина Василья Панкратова законная жена Татьяна Леонтьева | Казанская церковь
Смерть
28.07.1834
Причина смерти: от оспы | от оспы
Похороны
?.07.1834
на отведенном кладбище при Казанской церкви