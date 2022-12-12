Добряков Петр Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Бракосочетание
29.10.1819
Жена: Добрякова Анна Васильева
воспреемники - економические крестьяне Дмитрий Иванов Куракин, Леонтий Иванов Хвостов, Иван Прокофеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1822
Мать ребёнка: Добрякова Анна Васильева
Рождение ребёнка
20.11.1830
Мать ребёнка: Добрякова Анна Васильева
Рождение ребёнка
25.04.1834
Сын: Добряков Егор Петров
Мать ребёнка: Добрякова Анна Васильева
Рождение ребёнка
05.02.1836
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Добрякова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Иван Петров
Мать ребёнка: Добрякова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Добрякова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно