Добряков Левонтий Фолимонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Добряков Фолимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Макарихина Прасковья Леонтьева
Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Маринина Татьяна Леонтьева
Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Добряков Дмитрий Леонтьев
Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова
Бракосочетание
06.06.1814
Жена: Пелагея Агафонова
поручители - Гаврила Данилов, Никифор Добряков, Прокофий Добряков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1817
Мать ребёнка: Пелагея Агафонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Леонтьива
Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Алексей Леонтьев
Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Василий Леонтьев
Мать ребёнка: Пелагея Агафонова
Смерть
Неизвестно