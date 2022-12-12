Добряков Левонтий Фолимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков Левонтий Фолимонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Добряков Фолимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Добряков Петр Леонтьев

Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Макарихина Прасковья Леонтьева

Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Маринина Татьяна Леонтьева

Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Добряков Дмитрий Леонтьев

Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова

Бракосочетание
06.06.1814

Жена: Пелагея Агафонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - Гаврила Данилов, Никифор Добряков, Прокофий Добряков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1817

Сын: Добряков Павел Левонтьев

Мать ребёнка: Пелагея Агафонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Леонтьива

Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Алексей Леонтьев

Мать ребёнка: Добрякова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Василий Леонтьев

Мать ребёнка: Пелагея Агафонова

Смерть
Неизвестно
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