Пелагея Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Агафонова

Пелагея Агафонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1814

Муж: Добряков Левонтий Фолимонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - Гаврила Данилов, Никифор Добряков, Прокофий Добряков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1817

Сын: Добряков Павел Левонтьев

Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Василий Леонтьев

Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close