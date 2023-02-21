Пелагея Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1814
поручители - Гаврила Данилов, Никифор Добряков, Прокофий Добряков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1817
Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Василий Леонтьев
Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов
Смерть
Неизвестно