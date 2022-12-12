Добряков Павел Левонтьев
Место рождения
Дата рождения20.06.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1817
Отец: Добряков Левонтий Фолимонов
Мать: Пелагея Агафонова
Крещение
28.06.1817
воспреемники: Кузма Филиппов и Анна Матвева | Казанская церковь
Бракосочетание
21.10.1835
По жениху Поручители Онаго ж Села уделная кресьяне Петр Левонтьиф Добрякоф, Иван Гаврилоф Белякоф; по невесте Онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Андрей Яковлиф, Никофор Павлоф | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Добрякова Василиса Матвеева
Смерть
Неизвестно