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Добряков Павел Левонтьев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.06.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1817

Отец: Добряков Левонтий Фолимонов

Мать: Пелагея Агафонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.06.1817
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Кузма Филиппов и Анна Матвева | Казанская церковь
Бракосочетание
21.10.1835

Жена: Добрякова Василиса Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго ж Села уделная кресьяне Петр Левонтьиф Добрякоф, Иван Гаврилоф Белякоф; по невесте Онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Андрей Яковлиф, Никофор Павлоф | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Сергей Павлов

Мать ребёнка: Добрякова Василиса Матвеева

Смерть
Неизвестно
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