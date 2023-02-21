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Добряков Дмитрий Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Добряков Левонтий Фолимонов

Мать: Добрякова Евдокия Петрова

Бракосочетание
26.10.1832

Жена: Добрякова Акилина Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха: Онагож уезда Села казенные крестьяне Никифор Павлов Добряков, Василий Панкратов Маринин, Прокофий Никифоров Добряков; Со стороны невесты: Иван Савельев Кондалов, Гаврила ... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1834

Сын: Добряков Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Добрякова Акилина Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1835

Сын: Добряков Дмитрий Дмитриев

Мать ребёнка: Добрякова Акилина Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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