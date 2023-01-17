Добряков Григорий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения30.09.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1834
Крещение
30.09.1834
воспреемник: Онаго Ж Села казенный кресьянин Василий Панкратоф Маринин; Воспреемница Онаго Ж Села После одданного в рекруты казеннаго кресьянина Ивана Ефимова дочь его девица Евдокия Ивановой | Казанс... Показать все
Смерть
Неизвестно