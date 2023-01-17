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Добряков Григорий Дмитриев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.09.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1834

Отец: Добряков Дмитрий Леонтьев

Мать: Добрякова Акилина Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.09.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго Ж Села казенный кресьянин Василий Панкратоф Маринин; Воспреемница Онаго Ж Села После одданного в рекруты казеннаго кресьянина Ивана Ефимова дочь его девица Евдокия Ивановой | Казанс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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