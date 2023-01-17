Добрякова (Горбунова) Акилина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев
Мать: Горбунова Прасковья
Бракосочетание
26.10.1832
поручители со стороны жениха: Онагож уезда Села казенные крестьяне Никифор Павлов Добряков, Василий Панкратов Маринин, Прокофий Никифоров Добряков; Со стороны невесты: Иван Савельев Кондалов, Гаврила ... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1834
Сын: Добряков Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Добряков Дмитрий Леонтьев
Рождение ребёнка
21.09.1835
Сын: Добряков Дмитрий Дмитриев
Отец ребёнка: Добряков Дмитрий Леонтьев
Смерть
Неизвестно