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Добрякова Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

18.03.1814

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Добряков Петр Леонтьев

Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Макарихина Прасковья Леонтьева

Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Маринина Татьяна Леонтьева

Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Добряков Дмитрий Леонтьев

Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Леонтьива

Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Алексей Леонтьев

Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Левонтий Фолимонов

Смерть
18.03.1814
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: лихорадкой
Похороны
?.03.1814
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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