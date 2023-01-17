Добрякова Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смерти18.03.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Макарихина Прасковья Леонтьева
Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Маринина Татьяна Леонтьева
Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Добряков Дмитрий Леонтьев
Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Леонтьива
Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Алексей Леонтьев
Отец ребёнка: Добряков Левонтий Фолимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1814
Причина смерти: лихорадкой
Похороны
?.03.1814
на отведенном кладбище при Казанской церкви