Макарихина (Жарова) Прасковья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарихина (Жарова) Прасковья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Добряков Левонтий Фолимонов

Мать: Добрякова Евдокия Петрова

Бракосочетание
1820

Муж: Макарихин Яков Васильев

Рождение ребёнка
01.08.1833

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Макарихин Яков Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Федор Яковлев

Отец ребёнка: Макарихин Яков Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Панкрат Яковлев

Отец ребёнка: Макарихин Яков Васильев

Смерть
Неизвестно
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