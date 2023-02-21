Макарихина (Жарова) Прасковья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
01.08.1833
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Макарихин Яков Васильев
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макарихин Яков Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарихин Панкрат Яковлев
Отец ребёнка: Макарихин Яков Васильев
Смерть
Неизвестно