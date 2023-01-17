Макарихин Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
01.08.1833
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Макарихина Прасковья Леонтьева
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарихина Прасковья Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарихин Панкрат Яковлев
Мать ребёнка: Макарихина Прасковья Леонтьева
Смерть
Неизвестно