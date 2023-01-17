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Макарихин Яков Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Макарихин Василий Никифоров

Мать: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Бракосочетание
1820

Жена: Макарихина Прасковья Леонтьева

Рождение ребёнка
01.08.1833

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Макарихина Прасковья Леонтьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Федор Яковлев

Мать ребёнка: Макарихина Прасковья Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Панкрат Яковлев

Мать ребёнка: Макарихина Прасковья Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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