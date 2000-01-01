Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Макарихин (маринин) Панкрат Васильев

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Маринин Илья Васильев

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Макарихин (маринин) Степан Васильев

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Макарихин Мирон Васильев

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Добрякова Анна Васильева

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Макарихин Яков Васильев

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Фомина Лукерья Васильева

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Живодерова (мальгина) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Макарихин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Макарихин Иван Васильев

Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарихин Василий Никифоров

Смерть
Неизвестно
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