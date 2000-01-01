Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Макарихин (маринин) Панкрат Васильев
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Макарихин (маринин) Степан Васильев
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Добрякова Анна Васильева
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Фомина Лукерья Васильева
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Живодерова (мальгина) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Макарихин Михаил Васильев
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Макарихин Василий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно