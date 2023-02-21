Добряков Алексей Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1828
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Добрякова Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
17.01.1831
Мать ребёнка: Добрякова Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
06.07.1832
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Добрякова Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Добрякова Ирина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно