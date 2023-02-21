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Добряков Алексей Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добряков Левонтий Фолимонов

Мать: Добрякова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
22.12.1828

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Добрякова Ирина Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1831

Сын: Добряков Павел Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Ирина Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1832

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Добрякова Ирина Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Максим Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Ирина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Ирина Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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