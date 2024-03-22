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Добряков Дмитрий Дмитриев

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.09.1835

Дата смерти

04.07.1836

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1835

Отец: Добряков Дмитрий Леонтьев

Мать: Добрякова Акилина Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго ж села уделной кресьянин Василей Панкратоф Маринин; воспреемница Онагож села удельная кресьянина Ильи Иванова Калеткина жена Евдокия Петрова | Казанская церковь
Смерть
04.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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