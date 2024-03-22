Добряков Дмитрий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения21.09.1835
Дата смерти04.07.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1835
Крещение
22.09.1835
воспреемник: Онаго ж села уделной кресьянин Василей Панкратоф Маринин; воспреемница Онагож села удельная кресьянина Ильи Иванова Калеткина жена Евдокия Петрова | Казанская церковь
Смерть
04.07.1836
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.07.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви