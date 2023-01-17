(Добрякова) Агафья Петрова
Место рождения
Дата рождения05.02.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1836
Отец: Добряков Петр Леонтьев
Мать: Добрякова Анна Васильева
Крещение
08.02.1836
воспреемник: Онаго ж села удельный крестьянин Иоан Васильиф Макарихин; воспреемница - Онаго ж села уделнаго кресьянина Ивана Николаева Фомина жена Ликерия Осипова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно