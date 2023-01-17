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(Добрякова) Агафья Петрова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.02.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1836

Отец: Добряков Петр Леонтьев

Мать: Добрякова Анна Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.02.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго ж села удельный крестьянин Иоан Васильиф Макарихин; воспреемница - Онаго ж села уделнаго кресьянина Ивана Николаева Фомина жена Ликерия Осипова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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