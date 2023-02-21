Макарихин Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Крещение
06.04.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник Марии Захаровой Мельниковой | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарихина Настасья Денисова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарихина Настасья Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно