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Макарихин Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Макарихин Василий Никифоров

Мать: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Крещение
06.04.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник Марии Захаровой Мельниковой | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Макарихина Настасья Денисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Иван Иванов

Мать ребёнка: Макарихина Настасья Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарихина Настасья Денисова

Смерть
Неизвестно
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