Макарихина Настасья Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарихина Настасья Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Хвостов Денис Иванов

Мать: не указана

Крещение
29.05.1824
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница своей племянницы Федосьи Григорьевой Хвостовой | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Макарихин Иван Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Иван Иванов

Отец ребёнка: Макарихин Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарихин Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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