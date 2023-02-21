Макарихина Настасья Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Хвостов Денис Иванов
Крещение
29.05.1824
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница своей племянницы Федосьи Григорьевой Хвостовой | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макарихин Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макарихин Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно