Хвостов Денис Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостов Денис Иванов

Хвостов Денис Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Хвостов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Хвостов Григорий Денисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Макарихина Настасья Денисова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Хвостов Степан Денисов

Мать ребёнка: не указана

Крещение
24.01.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник Ксении Васильевой Беляковой | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close