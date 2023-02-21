Хвостов Денис Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Хвостов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Макарихина Настасья Денисова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Мать ребёнка: не указана
Крещение
24.01.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник Ксении Васильевой Беляковой | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно