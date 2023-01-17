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Хвостов Григорий Денисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Хвостов Денис Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1821

Жена: Хвостова Мария Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Матвей Осипов, Степан Иванов, Ефим Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.05.1824

Дочь: Федосья Григорьева

Мать ребёнка: Хвостова Мария Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.02.1827

Дочь: Агафья Григорьева

Мать ребёнка: Хвостова Мария Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Хвостов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Хвостова Мария Матвеева

Смерть
Неизвестно
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