Хвостов Григорий Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1805
Отец: Хвостов Денис Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1821
Жена: Хвостова Мария Матвеева
поручители: Матвей Осипов, Степан Иванов, Ефим Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.05.1824
Дочь: Федосья Григорьева
Мать ребёнка: Хвостова Мария Матвеева
Рождение ребёнка
?.02.1827
Дочь: Агафья Григорьева
Мать ребёнка: Хвостова Мария Матвеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Мать ребёнка: Хвостова Мария Матвеева
Смерть
Неизвестно