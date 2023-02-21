Хвостов Степан Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: Хвостов Денис Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1824
поручители: Матьвей Осипов Маринин, Федор Кирилов Мельников, Иван Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1826
Дочь: Прасковья Стефанова
Мать ребёнка: Хвостова Василиса Александрова
Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.01.1828
Мать ребёнка: Хвостова Василиса Александрова
Рождение ребёнка
23.03.1830
Дочь: Матрена Стефанова
Мать ребёнка: Хвостова Василиса Александрова
Рождение ребёнка
18.09.1832
Дочь: Евфросиния Стефанова
Мать ребёнка: Хвостова Василиса Александрова
Смерть
Неизвестно