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Хвостов Степан Денисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Хвостов Денис Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1824

Жена: Хвостова Василиса Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Матьвей Осипов Маринин, Федор Кирилов Мельников, Иван Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1826

Дочь: Прасковья Стефанова

Мать ребёнка: Хвостова Василиса Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.01.1828

Сын: Хвостов Егор Стефанов

Мать ребёнка: Хвостова Василиса Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1830

Дочь: Матрена Стефанова

Мать ребёнка: Хвостова Василиса Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1832

Дочь: Евфросиния Стефанова

Мать ребёнка: Хвостова Василиса Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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