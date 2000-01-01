Хвостов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Хвостов Денис Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Хвостов Ефим Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно