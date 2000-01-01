Фомина (Макарихина) Лукерья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фомин Сергей Иванов
Отец ребёнка: Фомин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фомин Содар Иванов
Отец ребёнка: Фомин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Фомин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Фомин Иван Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Иван Николаев
Смерть
Неизвестно