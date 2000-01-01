Фомина (Макарихина) Лукерья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Макарихина) Лукерья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Макарихин Василий Никифоров

Мать: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Фомин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Фомин Иван Николаев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Фомин Содар Иванов

Отец ребёнка: Фомин Иван Николаев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Фомин Иван Николаев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Фомин Иван Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Иван Николаев

Смерть
Неизвестно
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