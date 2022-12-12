Медведев Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Иван Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1741

Дата смерти

15.04.1828

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741

Отец: Медведев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Сын: Медведев Степан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Медведев Кузьма Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Дочь: Хвостова Меланья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Медведев Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Добрякова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
15.04.1828
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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