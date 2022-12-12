Медведев Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1741
Дата смерти15.04.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741
Отец: Медведев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Дочь: Хвостова Меланья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Добрякова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
15.04.1828
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область