Хвостова Меланья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: Медведев Иван Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостов Тимофей Левонтьев
Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно