Хвостова Меланья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова Меланья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: Медведев Иван Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Тимофей Левонтьев

Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Павел Левонтьев

Отец ребёнка: Хвостов Левонтий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Левонтий Иванов

Смерть
Неизвестно
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