Медведев Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Медведев Иван Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Дочь: Девятова Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Медведева Варвара Федотова

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Медведев Гаврила Степанов

Мать ребёнка: Медведева Варвара Федотова

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Медведева Варвара Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Варвара Федотова

Смерть
Неизвестно
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