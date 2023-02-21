Медведев Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Медведев Иван Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Дочь: Девятова Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Медведева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Медведев Гаврила Степанов
Мать ребёнка: Медведева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Медведева Варвара Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно