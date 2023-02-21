Девятова Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевятова Евдокия Степанова

Девятова Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Медведев Степан Иванов

Мать: Медведева Варвара Федотова

Рождение ребёнка
07.08.1815

Дочь: Маршева Мария Николаева

Отец ребёнка: Девятов Николай Александров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1820

Сын: Девятов Матвей Николаев

Отец ребёнка: Девятов Николай Александров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1824

Дочь: Агрипина (Афросинья) Николаева

Отец ребёнка: Девятов Николай Александров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1829

Сын: Девятов Иван Николаев

Отец ребёнка: Девятов Николай Александров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1831

Сын: Девятов Алексей Николаев

Отец ребёнка: Девятов Николай Александров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Николай Александров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close