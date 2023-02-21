Девятова Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1795
Отец: Медведев Степан Иванов
Рождение ребёнка
07.08.1815
Дочь: Маршева Мария Николаева
Отец ребёнка: Девятов Николай Александров
Рождение ребёнка
04.08.1820
Отец ребёнка: Девятов Николай Александров
Рождение ребёнка
16.06.1824
Дочь: Агрипина (Афросинья) Николаева
Отец ребёнка: Девятов Николай Александров
Рождение ребёнка
14.09.1829
Отец ребёнка: Девятов Николай Александров
Рождение ребёнка
09.03.1831
Отец ребёнка: Девятов Николай Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно