Медведева Варвара Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смерти29.12.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Дочь: Девятова Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Медведев Степан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Медведев Гаврила Степанов
Отец ребёнка: Медведев Степан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Медведев Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1836
Причина смерти: от удушья | от удушья
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви