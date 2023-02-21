Медведева Варвара Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Варвара Федотова

Медведева Варвара Федотова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

29.12.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Дочь: Девятова Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Медведев Степан Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Медведев Гаврила Степанов

Отец ребёнка: Медведев Степан Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Медведев Степан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Степан Иванов

Смерть
29.12.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья | от удушья
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close