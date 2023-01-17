Добряков Семион Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобряков Семион Захаров

Добряков Семион Захаров

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.04.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1830

Отец: Добряков Захар Родионов

Мать: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.04.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Того ж села казенный крестьянин Василий Андрев Медведев и После отданного в рекруты казеннаго крестьянина Петра Родионова Добрякова дочь его девица Анна Петрова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close