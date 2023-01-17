Добряков Семион Захаров
Место рождения
Дата рождения20.04.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1830
Отец: Добряков Захар Родионов
Крещение
20.04.1830
воспреемники: Того ж села казенный крестьянин Василий Андрев Медведев и После отданного в рекруты казеннаго крестьянина Петра Родионова Добрякова дочь его девица Анна Петрова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно