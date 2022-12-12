Добряков (Родионов) Иван Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков (Родионов) Иван Захаров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.05.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1832

Отец: Добряков Захар Родионов

Мать: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.05.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Онаго ж села казенный крестьянин Василий Андрев Медведев и казеннаго крестьянина Михаила Матвева Шишева жена его Стефанида Радионова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1858

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Добрякова (родионова) Агапия Павлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1861

Сын: Добряков (родионов) Иоанн (Иван) Иванов

Мать ребёнка: Добрякова (родионова) Агапия Павлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1867

Сын: Родионов Козма Иванов

Мать ребёнка: Добрякова (родионова) Агапия Павлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова (родионова) Агапия Павлова

Смерть
Неизвестно
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