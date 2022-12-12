Добряков (Родионов) Иван Захаров
Место рождения
Дата рождения01.05.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1832
Отец: Добряков Захар Родионов
Крещение
02.05.1832
воспреемники - Онаго ж села казенный крестьянин Василий Андрев Медведев и казеннаго крестьянина Михаила Матвева Шишева жена его Стефанида Радионова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1858
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Добрякова (родионова) Агапия Павлова
Рождение ребёнка
23.01.1861
Сын: Добряков (родионов) Иоанн (Иван) Иванов
Мать ребёнка: Добрякова (родионова) Агапия Павлова
Рождение ребёнка
25.10.1867
Мать ребёнка: Добрякова (родионова) Агапия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно