Добряков (Родионов) Иоанн (Иван) Иванов
Место рождения
Дата рождения23.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1861
Крещение
24.01.1861
воспреемники - того ж села удельный крестьянин Павел Васильев Медведев и удельно крестьянская жена Евгения Захарова Земскова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1878
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопьев Иродионов и Артемий Захаров Иродионов; по невесте - того же села крестьяне Стефан Филиппов Афанасьев и Никифор Емелианов Слепов | К... Показать все
Бракосочетание
23.10.1884
Жена: Родионова Пелагея Иакова
поручители по жениху: села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопиев Родионов и Евграф Сергеев Девятов; по невесте - того же села крестьяне Тихон Ефимов Симаков и Матвей Онисимов Шишев | Казанская цер... Показать все
Смерть
Неизвестно