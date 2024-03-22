Добряков (Родионов) Иоанн (Иван) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков (Родионов) Иоанн (Иван) Иванов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1861

Отец: Добряков (родионов) Иван Захаров

Мать: Добрякова (родионова) Агапия Павлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.01.1861
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - того ж села удельный крестьянин Павел Васильев Медведев и удельно крестьянская жена Евгения Захарова Земскова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1878

Жена: Добрякова Пераскева Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопьев Иродионов и Артемий Захаров Иродионов; по невесте - того же села крестьяне Стефан Филиппов Афанасьев и Никифор Емелианов Слепов | К... Показать все
Бракосочетание
23.10.1884

Жена: Родионова Пелагея Иакова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопиев Родионов и Евграф Сергеев Девятов; по невесте - того же села крестьяне Тихон Ефимов Симаков и Матвей Онисимов Шишев | Казанская цер... Показать все
Смерть
Неизвестно
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