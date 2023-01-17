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Родионов Козма Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1867

Отец: Добряков (родионов) Иван Захаров

Мать: Добрякова (родионова) Агапия Павлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.10.1867
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Того ж села крестьянин Иван Павлов Гуляков и того ж села крестьянская женщина Евдокия Дементьева | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1885

Жена: Родионова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.09.1887

Дочь: Тенетова Евфимия Козьмина

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1893

Сын: Родионов Иаков Козмин

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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