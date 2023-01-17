Родионов Козма Иванов
Место рождения
Дата рождения25.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1867
Крещение
28.10.1867
воспреемники - Того ж села крестьянин Иван Павлов Гуляков и того ж села крестьянская женщина Евдокия Дементьева | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1885
Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.09.1887
Дочь: Тенетова Евфимия Козьмина
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1893
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно