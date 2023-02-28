Тенетова (Родионова) Евфимия Козьмина
Место рождения
Дата рождения14.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1887
Отец: Родионов Козма Иванов
Крещение
16.09.1887
Казанская церковь
Бракосочетание
27.10.1903
Казанская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1904
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Рождение ребёнка
11.08.1906
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Рождение ребёнка
24.06.1908
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Рождение ребёнка
20.09.1909
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Рождение ребёнка
09.08.1913
Сын: Тенётов Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Рождение ребёнка
27.10.1917
Дочь: Мочесникова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Рождение ребёнка
03.10.1919
Сын: Тенетов Иоанн Никифорович)
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Рождение ребёнка
16.03.1924
Дочь: Антонина Никифоровна
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Рождение ребёнка
10.10.1926
Дочь: Зинаида Никифоровна
Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов
Смерть
Неизвестно