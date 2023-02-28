Тенетова (Родионова) Евфимия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетова (Родионова) Евфимия Козьмина

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1887

Отец: Родионов Козма Иванов

Мать: Родионова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
16.09.1887
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
27.10.1903

Муж: Тенетов Никифор Спиридонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Тенетов Яков Никифоров)

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1906

Сын: Тенетов Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1908

Сын: Тенетов Павел Никифоров

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Тенетов Феодор Никифоров

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Сын: Тенётов Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1917

Дочь: Мочесникова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1919

Сын: Тенетов Иоанн Никифорович)

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1924

Дочь: Антонина Никифоровна

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Рождение ребёнка
10.10.1926

Дочь: Зинаида Никифоровна

Отец ребёнка: Тенетов Никифор Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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