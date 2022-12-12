Тенетов Никифор Спиридонов
Место рождения
Дата рождения04.02.1885
Дата смерти19.06.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1885
Крещение
06.02.1885
Казанская церковь
Бракосочетание
27.10.1903
Казанская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1904
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Рождение ребёнка
11.08.1906
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Рождение ребёнка
24.06.1908
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Рождение ребёнка
20.09.1909
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Рождение ребёнка
09.08.1913
Сын: Тенётов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Рождение ребёнка
27.10.1917
Дочь: Мочесникова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Рождение ребёнка
03.10.1919
Сын: Тенетов Иоанн Никифорович)
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Рождение ребёнка
16.03.1924
Дочь: Антонина Никифоровна
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Рождение ребёнка
10.10.1926
Дочь: Зинаида Никифоровна
Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина
Смерть
19.06.1954