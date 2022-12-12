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Тенетов Никифор Спиридонов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.02.1885

Дата смерти

19.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1885

Отец: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Мать: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.02.1885
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
27.10.1903

Жена: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Тенетов Яков Никифоров)

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1906

Сын: Тенетов Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1908

Сын: Тенетов Павел Никифоров

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Тенетов Феодор Никифоров

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Сын: Тенётов Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1917

Дочь: Мочесникова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1919

Сын: Тенетов Иоанн Никифорович)

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1924

Дочь: Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Рождение ребёнка
10.10.1926

Дочь: Зинаида Никифоровна

Мать ребёнка: Тенетова Евфимия Козьмина

Смерть
19.06.1954
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