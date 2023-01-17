Тенетов Яков Никифоров)
Место рождения
Дата рождения08.10.1904
Дата смерти19.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1904
Бракосочетание
23.01.1923
Рождение ребёнка
12.04.1926
Мать ребёнка: Тенетова Феоктиста Васильева)
Рождение ребёнка
04.10.1929
Сын: Тенетов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Тенетова Феоктиста Васильева)
Военная награда
Неизвестно
Смерть
19.06.1972
Сызрань, Сызрань, Самарская область