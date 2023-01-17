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Тенетов Яков Никифоров)

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1904

Дата смерти

19.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1904

Отец: Тенетов Никифор Спиридонов

Мать: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1923

Жена: Тенетова Феоктиста Васильева)

Рождение ребёнка
12.04.1926

Сын: Тенетов Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Тенетова Феоктиста Васильева)

Рождение ребёнка
04.10.1929

Сын: Тенетов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Тенетова Феоктиста Васильева)

Военная награда
Неизвестно
Смерть
19.06.1972
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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