Тенетова (Курочкина) Феоктиста Васильева)
Место рождения
Дата рождения04.10.1906
Дата смерти04.12.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1906
Крещение
08.10.1906
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Иван Александров Немнонов и крестьянская жена Анна Герасимова Немнонова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.01.1923
Рождение ребёнка
12.04.1926
Отец ребёнка: Тенетов Яков Никифоров)
Рождение ребёнка
04.10.1929
Сын: Тенетов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Тенетов Яков Никифоров)
Смерть
04.12.2001