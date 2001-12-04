Тенетова (Курочкина) Феоктиста Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетова (Курочкина) Феоктиста Васильева)

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.10.1906

Дата смерти

04.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1906

Отец: Курочкин Василий Алексеев

Мать: Курочкина Пелагея Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.10.1906
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Иван Александров Немнонов и крестьянская жена Анна Герасимова Немнонова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.01.1923

Муж: Тенетов Яков Никифоров)

Рождение ребёнка
12.04.1926

Сын: Тенетов Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Тенетов Яков Никифоров)

Рождение ребёнка
04.10.1929

Сын: Тенетов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Тенетов Яков Никифоров)

Смерть
04.12.2001
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