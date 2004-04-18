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Тенетов Виктор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1926

Дата смерти

18.04.2004

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1926

Отец: Тенетов Яков Никифоров)

Мать: Тенетова Феоктиста Васильева)

Рождение ребёнка
29.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенетова Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенетова Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенетова Зоя Васильевна

Смерть
18.04.2004
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