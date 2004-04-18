Тенетов Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1926
Дата смерти18.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1926
Рождение ребёнка
29.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенетова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тенетова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тенетова Зоя Васильевна
Смерть
18.04.2004