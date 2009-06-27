Мочесникова (Тенетова) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения27.10.1917
Дата смерти27.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1917
Крещение
29.10.1917
Крещена священником Алексеем Дивногорским, диаконом Владимиром Грацилевым и псаломщиком Павлом Усольцевым. Воспреемники: Села Новой Рачейки солдат Иван Козьмин Родионов и крестьянская жена Мария Семен... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2009