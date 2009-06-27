Мочесникова (Тенетова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочесникова (Тенетова) Мария Никифоровна

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.10.1917

Дата смерти

27.06.2009

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1917

Отец: Тенетов Никифор Спиридонов

Мать: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.10.1917
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещена священником Алексеем Дивногорским, диаконом Владимиром Грацилевым и псаломщиком Павлом Усольцевым. Воспреемники: Села Новой Рачейки солдат Иван Козьмин Родионов и крестьянская жена Мария Семен... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2009
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