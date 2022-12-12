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Тенетова Александра Антонова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1850

Отец: Антон Михайлов

Мать: Матрена Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.08.1850
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники - того ж села удельный крестьянин Аввакум Матвеев и того ж села удельнаго крестьянина жена Зиновия Семенова Анна Михайлова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1868

Муж: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Елена Спиридонова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Рождение ребёнка
10.09.1876

Сын: Тенетов Иоанн Спиридонов

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1877

Дочь: Белякова Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1879

Дочь: Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1885

Сын: Тенетов Никифор Спиридонов

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1887

Сын: Тенетов Стефан Спиридонов

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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