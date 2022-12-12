Тенетова Александра Антонова
Место рождения
Дата рождения20.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1850
Отец: Антон Михайлов
Мать: Матрена Матвеева
Крещение
23.08.1850
Воспреемники - того ж села удельный крестьянин Аввакум Матвеев и того ж села удельнаго крестьянина жена Зиновия Семенова Анна Михайлова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1868
Казанская церковь
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Елена Спиридонова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин
Рождение ребёнка
10.09.1876
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин
Рождение ребёнка
02.09.1877
Дочь: Белякова Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин
Рождение ребёнка
05.12.1879
Дочь: Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин
Рождение ребёнка
04.02.1885
Сын: Тенетов Никифор Спиридонов
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин
Рождение ребёнка
18.12.1887
Сын: Тенетов Стефан Спиридонов
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин
Смерть
Неизвестно