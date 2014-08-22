(Тенетова) Зинаида Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1926
Дата смерти22.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Александр
Смерть
22.08.2014