(Тенетова) Зинаида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тенетова) Зинаида Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1926

Дата смерти

22.08.2014

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926

Отец: Тенетов Никифор Спиридонов

Мать: Тенетова Евфимия Козьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Александр

Смерть
22.08.2014
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