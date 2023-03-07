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Тенётов Алексей Никифорович

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.08.1913

Дата смерти

26.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913

Отец: Тенетов Никифор Спиридонов

Мать: Тенетова Евфимия Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.08.1913
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещен священником Алексеем Дивногорским и дьяконом Стефаном Силантьевым и псаломщиком Павлом Усольцевым. Воспреемники: Села Новой Рачейки крестьянин Феодор Данилов Мальгин и крестьянская жена Агапия ... Показать все
Военная служба
1941
участник Великой Отечественной войны. Воинское звание - старшина
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
13.06.1952
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тенетов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тенётов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.1981
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