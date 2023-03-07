Тенётов Алексей Никифорович
Место рождения
Дата рождения09.08.1913
Дата смерти26.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913
Крещение
11.08.1913
Крещен священником Алексеем Дивногорским и дьяконом Стефаном Силантьевым и псаломщиком Павлом Усольцевым. Воспреемники: Села Новой Рачейки крестьянин Феодор Данилов Мальгин и крестьянская жена Агапия ... Показать все
Военная служба
1941
участник Великой Отечественной войны. Воинское звание - старшина
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
13.06.1952
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тенётов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.1981