Петров (Тенетов) Спиридон Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Тенетов) Спиридон Козьмин

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1850

Отец: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.12.1850
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1868

Жена: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Елена Спиридонова

Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова

Рождение ребёнка
10.09.1876

Сын: Тенетов Иоанн Спиридонов

Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1877

Дочь: Белякова Анна Спиридонова

Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1879

Дочь: Анна Спиридонова

Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1885

Сын: Тенетов Никифор Спиридонов

Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1887

Сын: Тенетов Стефан Спиридонов

Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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