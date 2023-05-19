Петров (Тенетов) Спиридон Козьмин
Место рождения
Дата рождения05.12.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1850
Крещение
06.12.1850
Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1868
Казанская церковь
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Елена Спиридонова
Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова
Рождение ребёнка
10.09.1876
Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова
Рождение ребёнка
02.09.1877
Дочь: Белякова Анна Спиридонова
Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова
Рождение ребёнка
05.12.1879
Дочь: Анна Спиридонова
Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова
Рождение ребёнка
04.02.1885
Сын: Тенетов Никифор Спиридонов
Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова
Рождение ребёнка
18.12.1887
Сын: Тенетов Стефан Спиридонов
Мать ребёнка: Тенетова Александра Антонова
Смерть
Неизвестно