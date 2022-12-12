Родионова (Родионова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Родионова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1868

Отец: Родионов (добряков) Иван Прокопиев

Мать: Родионова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.03.1868
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Иван Евграфов Родионов и того ж села крестьянская девица Евфимия Димитриева | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1885

Муж: Родионов Козма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.09.1887

Дочь: Тенетова Евфимия Козьмина

Отец ребёнка: Родионов Козма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1893

Сын: Родионов Иаков Козмин

Отец ребёнка: Родионов Козма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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