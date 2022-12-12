Родионова (Родионова) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения01.03.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1868
Крещение
04.03.1868
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Иван Евграфов Родионов и того ж села крестьянская девица Евфимия Димитриева | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1885
Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.09.1887
Дочь: Тенетова Евфимия Козьмина
Отец ребёнка: Родионов Козма Иванов
Рождение ребёнка
19.10.1893
Отец ребёнка: Родионов Козма Иванов
Смерть
Неизвестно