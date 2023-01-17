Родионов (Добряков) Иван Прокопиев
Место рождения
Дата рождения24.06.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1840
Крещение
25.06.1840
воспреемники - онаго ж села уделный кресьянин Михаил Матвеев Шишев и уделно кресьянская Агапия Яфимова дочь Хвостова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858
Жена: Родионова Ксения Иванова
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1863
Мать ребёнка: Родионова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1868
Дочь: Родионова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Родионова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1878
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Родионова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1884
Мать ребёнка: Родионова Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно