Родионов (Добряков) Иван Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов (Добряков) Иван Прокопиев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.06.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1840

Отец: Добряков Прокофий Родионов

Мать: Добрякова Евдокия Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.06.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - онаго ж села уделный кресьянин Михаил Матвеев Шишев и уделно кресьянская Агапия Яфимова дочь Хвостова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858

Жена: Родионова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Добряков Антон Иванов

Мать ребёнка: Родионова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1868

Дочь: Родионова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Родионова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1878

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Родионова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1884

Сын: Родионов Степан Иванов

Мать ребёнка: Родионова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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