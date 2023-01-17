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Добрякова Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1814

Муж: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - Ефим Червяков, Михайло Шишов, Матфей Куракин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
11.10.1816

Сын: Добряков Филип Прокофьев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1817

Дочь: Настасья Прокофьева

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1819

Сын: Добряков Тихон Прокопиев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1825

Дочь: Ульяна Прокопиева

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1828

Сын: Добряков (родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1831

Дочь: Мария Прокофьева

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1834

Сын: Добряков Василий Прокофьев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1836

Сын: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1840

Сын: Родионов (добряков) Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1843

Сын: Добряков Герасим Прокопиев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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