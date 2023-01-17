Добрякова Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1794
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1814
поручители - Ефим Червяков, Михайло Шишов, Матфей Куракин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
11.10.1816
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
20.12.1817
Дочь: Настасья Прокофьева
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
16.07.1819
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
03.03.1825
Дочь: Ульяна Прокопиева
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
06.12.1828
Сын: Добряков (родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
22.10.1831
Дочь: Мария Прокофьева
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
28.01.1834
Сын: Добряков Василий Прокофьев
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
03.04.1836
Сын: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
24.06.1840
Сын: Родионов (добряков) Иван Прокопиев
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Рождение ребёнка
04.03.1843
Сын: Добряков Герасим Прокопиев
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Родионов
Смерть
Неизвестно