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Родионова Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомков Иван Левонтьев

Мать: Сомкова Анастасия Иванова

Бракосочетание
22.10.1858

Муж: Родионов (добряков) Иван Прокопиев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Добряков Антон Иванов

Отец ребёнка: Родионов (добряков) Иван Прокопиев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1868

Дочь: Родионова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Родионов (добряков) Иван Прокопиев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1878

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Родионов (добряков) Иван Прокопиев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1884

Сын: Родионов Степан Иванов

Отец ребёнка: Родионов (добряков) Иван Прокопиев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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