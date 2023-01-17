Родионова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сомков Иван Левонтьев
Бракосочетание
22.10.1858
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1863
Отец ребёнка: Родионов (добряков) Иван Прокопиев
Рождение ребёнка
01.03.1868
Дочь: Родионова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Родионов (добряков) Иван Прокопиев
Рождение ребёнка
16.01.1878
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Родионов (добряков) Иван Прокопиев
Рождение ребёнка
22.10.1884
Отец ребёнка: Родионов (добряков) Иван Прокопиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно