Сомков Иван Левонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомков Иван Левонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Сомков Леонтий Дмитрев

Мать: Сомкова Устинья

Бракосочетание
Вычислено 1831

Жена: Сомкова Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Сомков Осип Иванов

Мать ребёнка: Сомкова Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Ксения Иванова

Мать ребёнка: Сомкова Анастасия Иванова

Смерть
Неизвестно
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