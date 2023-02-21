Сомков Иван Левонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Сомков Леонтий Дмитрев
Мать: Сомкова Устинья
Бракосочетание
Вычислено 1831
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Сомков Осип Иванов
Мать ребёнка: Сомкова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Ксения Иванова
Мать ребёнка: Сомкова Анастасия Иванова
Смерть
Неизвестно