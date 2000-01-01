Сомкова (Калеткина) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомкова (Калеткина) Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1792 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Калеткин Иван Федоров

Мать: Калеткина Марфа Симиенова

Бракосочетание
Вычислено 1831

Муж: Сомков Иван Левонтьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Сомков Осип Иванов

Отец ребёнка: Сомков Иван Левонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Ксения Иванова

Отец ребёнка: Сомков Иван Левонтьев

Смерть
Неизвестно
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