Сомкова (Калеткина) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Калеткин Иван Федоров
Бракосочетание
Вычислено 1831
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Сомков Осип Иванов
Отец ребёнка: Сомков Иван Левонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Ксения Иванова
Отец ребёнка: Сомков Иван Левонтьев
Смерть
Неизвестно