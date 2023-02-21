Добрякова (Родионова) Агапия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1858
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Добряков (родионов) Иван Захаров
Рождение ребёнка
23.01.1861
Сын: Добряков (родионов) Иоанн (Иван) Иванов
Отец ребёнка: Добряков (родионов) Иван Захаров
Рождение ребёнка
25.10.1867
Отец ребёнка: Добряков (родионов) Иван Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно