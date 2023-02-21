Добрякова (Родионова) Агапия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Родионова) Агапия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1858

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Добряков (родионов) Иван Захаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1861

Сын: Добряков (родионов) Иоанн (Иван) Иванов

Отец ребёнка: Добряков (родионов) Иван Захаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1867

Сын: Родионов Козма Иванов

Отец ребёнка: Добряков (родионов) Иван Захаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков (родионов) Иван Захаров

Смерть
Неизвестно
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