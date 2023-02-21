Добрякова (Карсунцова) Марья Артемьива
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карсунцов Артемий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1842
по жениху поручители - села Новой Рачейки уделная кресьяни Василий Иванов Медведин, Николай Акимов Немнонов, Варлам Никифоров Совенков; по невесте - онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Прокопий Ради... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1844
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов
Смерть
Неизвестно