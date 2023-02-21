Добрякова (Карсунцова) Марья Артемьива — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Карсунцова) Марья Артемьива

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карсунцов Артемий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1842

Муж: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по жениху поручители - села Новой Рачейки уделная кресьяни Василий Иванов Медведин, Николай Акимов Немнонов, Варлам Никифоров Совенков; по невесте - онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Прокопий Ради... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1844

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно